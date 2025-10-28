Умер актер из сериала «Доктор Кто» Тони Адамс

Фото: Кадр из сериала «Доктор Кто», 1989 г.

Артист также был задействован в проекте, состоящим из 4500 серий.

Умер Тони Адамс — актер, сыгравший в сериалах «Доктор Кто» и «Нолли». Об этом сообщило издание Mirror.

Сердце артиста остановилось 24 октября. Ему было 84 года. Причину смерти не уточнили. Известно лишь то, что последние часы своей жизни он провел в больнице округа Сассекс в Брайтоне. Рядом с ним в это время была его жена Кристина.

Адамс родился в Уэльсе в 1940 году. Он был выпускником театральной школы Italia Conti. Актер принимал участие в съемках сериалов «Доктор Кто» и «Нолли».

Однако главным проектом в его жизни стал сериал «Перекресток». Это мыльная опера состоит из 4500 серий. Ее съемки завершились в 1988 году. Адамс был задействован в ленте с самого начала и до конца.

После новости о смерти артиста, его коллеги выразили соболезнования и называли Адамса «самым теплым джентльменом» и человеком, с которым «приятно в любой компании».

