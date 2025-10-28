Путин одобрил создание добровольческих формирований для защиты опасных объектов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Эта инициатива была выдвинута региональными властями.

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания добровольческих формирований для усиления охраны важных объектов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщается по итогам выездного совещания по вопросам защиты критически значимых объектов от террористических угроз в условиях специальной военной операции.

Шойгу отметил, что активная работа по нейтрализации угроз ведется как на федеральном уровне, так и в регионах. Он добавил, что ряд глав субъектов, включая Нижегородскую область, предложили создавать добровольческие формирования для усиления охраны особо опасных объектов, и подчеркнул, что эти инициативы получили поддержку президента.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина имеет право наносить удары по объектам, связанным с Россией, на территории европейских стран. По его мнению, такие действия якобы находятся в рамках международного права и дают Киеву возможность защищать свои национальные интересы, пишет The Times.

