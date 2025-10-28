«Продукты сами появляются»: почему дочь Борщевой не хочет съезжать из дома

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Звезда пожаловалась на ребенка.

Старшая дочь актрисы Елены Борщевой, Марта Юшкевич, несмотря на поступление в ГИТИС, предпочитает жить дома и не стремится переезжать в общежитие. Этим поделилась сама звезда КВН в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

На премьере мультфильма «Финник-2» Борщева рассказала, что новоиспеченая студентка переезд в общежитие пока отклонила.

По словам Елены Борщевой, она предлагала дочери съехать и жить на кампусе с арендной платой около 16 тысяч рублей в месяц — весьма недорого для Москвы. Но Марта предпочитает уют родного дома, где у нее своя комната, всегда есть еда и уборка.

«Она (Марта — Прим. ред) говорит: «Нет, нет, нет я хочу дома, у меня отдельная комната, продукты сами появляются в холодильнике, уборка, все дела», — смеется Елена.

Девушка даже пообещала попытаться пожить в общежитии хотя бы две недели, но такая «пробная» опция пока не предусмотрена:

«Недавно она вот сказала: «Я все-таки бы пожила в общежитии две недели. Я говорю, ну такой опции нет пробной».

Марта, которой 18 лет, уже приняла решение пойти по стопам матери и стать актрисой. Девушка объясняет свой выбор творческой натурой и не видит себя в офисной среде. Родители поддерживают ее стремления, хотя актриса предупреждала дочку о сложностях профессии, в том числе о ее финансовой нестабильности.

