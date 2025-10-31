Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 3 по 9 ноября 2025 года.

Энергия недели интенсивная и продуктивная, особенно если направить ее в конструктивное русло. Солнце в Скорпионе дает внутреннюю силу, которая помогает мобилизации физических и психических сил, правильной оценке ситуации, способствует достижению желаемого результата. В этот период удается исследовательская работа, инициативы в бизнесе и предпринимательстве, финансовое планирование и закрытие долгов, оформление наследства, страховок, налоговых вычетов. Подходящее время, чтобы погрузиться в темы психологии, эзотерики, экстрасенсорики, в общем всего волнующего и непознанного для нас.

Со вторника, 4 ноября, еще больше динамики задает Марс с переходом в Стрелец. Запускается импульс для продвижения масштабных, амбициозных, социально значимых проектов. Появляется дар предвидения и желание действовать на перспективу, быстрота в принятии решений, любовь к спорту и путешествиям. Лучший период для достижения высоких спортивных результатов и выполнения общественно полезных дел.

Мир требует, чтобы мы поступали правильно и справедливо, занимали активную жизненную позицию. Благодаря поддержке Плутона, в разы увеличиваются шансы на успех, обретение популярности и известности в широких кругах, умение общаться с большой аудиторией. На первый план выходят такие качества, как честолюбие и предприимчивость, что позволяет развивать как бизнес, так и себя, эффективно управлять организационными процессами.

В среду, 5 ноября, нас ждет полнолуние в Тельце. Эмоции становятся более устойчивыми и глубокими. Появляется естественное желание окружить себя красивыми вещами, создать уютную атмосферу в быту, провести больше времени с близкими людьми. Потребность тактильного контакта склоняет к нежности и ласке по отношению к любимым. На полной Луне в Тельце включается ось ресурсов, а значит финансовые вопросы решаются наиболее удачно, а долгосрочные договоры заключаются на выгодных условиях. Это превосходное время для работы с землей и растениями, создания чего-то красивого своими руками, для серьезных инвестиций или покупки недвижимости.

До пятницы планета гармонии и отношений Венера находится в Весах и способствует поиску компромиссов, стремлению к красоте и равновесию. Но с 7 ноября меняется фоновая окраска мягкой женской энергии на высокий эмоциональный накал. Венера воцаряется в Скорпионе и при этом напряжена хозяином этого знака — Плутоном. Считается, что в это время она становится покровительницей роковой любви и драматических отношений.

Кто-то начнет предпринимать попытки добиться любви добровольно-принудительно, будет стараться переделать партнера или манипулировать на чувствах. Поэтому крайне важно сохранить баланс, не позволяя эмоциям и желаниям превращаться в одержимость. Избегайте подозрительности, ревности, желания контролировать всех. Не превращайте отношения с близким человеком в паранойю. Для желающих стать сильнее, можно использовать этот период для раскрытия творческого таланта, артистизма, умения завоевывать популярность. Огромное удовольствие от отношений получат те пары, где царит взаимная любовь и уважение.

Пока Меркурий проходит по огненному сектору Стрельца, беритесь за новые начинания, расширяйте базу полезных контактов, повышайте активность в деловых кругах и в области образования. Полезным окажется общение с компетентными людьми и преподавателями, обучение на развивающих курсах, изучение иностранного языка, медицины или правовых дисциплин. Однако избегайте поверхностных суждений и поспешных выводов.

Позвольте себе помечтать и построить планы на будущее. Запишите свои идеи. На осуществление поставленных целей хватит сил и энергии. Главное успеть заложить основу важных для вас дел до 9 ноября, пока Меркурий вновь не повернулся в ретро движение. За эту неделю можно достойно пройти уроки, заданные жизнью и примкнуть к категории сильных лидеров, научиться идти своим путем, формировать собственные принципы и убеждения.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов возрастает риск форс-мажорных ситуаций. В отношении финансов соблюдайте трезвый расчет и планирование. Воздержитесь от рискованных инвестиций и обращения в кредитные организации. Это время лучше использовать для укрепления физического и духовного уровня. Не разменивайтесь по мелочам, не суетитесь, доверяйте провидению. В таком состоянии вы точно выберете правильную стратегию. Популярность придет к вам благодаря качествам психологически сильного и неординарного человека.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов обуревает потребность в социальном самоутверждении. При этом ощущается некое стремление дистанцироваться от окружающих. Завышенные требования к партнерам, супругам и даже конкурентам мешают найти точки пересечения общих интересов.

Подключите свое природное обаяние и тактичность, действуйте дипломатично и предусмотрительно. Сейчас важно увидеть возможности сотрудничества в ситуации, казалось бы, неминуемо конфликтной. Велики шансы выйти из нее победителем и доказать всем свою способность преодолевать трудности.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, постарайтесь избежать интриг на рабочем месте, стрессовых ситуаций, режима многозадачности. Переутомление может привести к сбою в нервной системе. Существует вероятность возникновения бюрократических препонов и досадных недоразумений в судебных и издательских делах, в служебных командировках, во время путешествий. По возможности уединитесь в спокойном месте и создайте ментальную тишину. Релакс и отдых позволят накопить силы для предстоящего рывка.

Рак — гороскоп на неделю

Раки переживают глубинные трансформационные процессы в сфере личных интересов, любовных отношений, хобби и творческого самовыражения. Встречайте предстоящие перемены в состоянии драйва. Энергетика этих дней пробуждает активное начало, придает решительности на такой поступок, о котором раньше вы не могли бы и подумать. Самое время расширять масштабы своей деятельности, повысить уровень экспертности, получить дополнительные профессиональные знания. Такой подход поднимет вас на более высокую ступень и поможет воплощению большинства идей в жизнь.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов карьерные амбиции входят в диссонанс с интересами членов семьи. Могут обостриться вопросы, связанные с недвижимостью, обустройством быта или разделом имущества. На этой неделе вам предстоит урок, как научиться жить в мире с собой и окружающими. Попробуйте находить положительные моменты в любой ситуации. Чтобы решить внутренние проблемы, дайте себе возможность побыть наедине с собой.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, на этой неделе беспокойство ума и непоследовательность в действиях могут привести к неприятностям на работе или вовлечь в распри с родственниками и соседями. Возможно искаженное восприятие информационного потока. Поэтому при планировании поездок, командировок, деловых переговоров тщательно проверяйте документы, средства связи и транспорт.

Убедитесь, что предварительные договоренности остаются в силе. Не предпринимайте поспешных решений на эмоциях. Лучше займитесь работой, которая не требует внимания к мелочам и методичности.

Весы — гороскоп на неделю

Весов закружит любовный романтический круговорот. Стремление выделиться потребует от вас творческого подхода. Не будьте как все. При этом рекомендуется взять под контроль эмоции и страсти. Это поможет сдвинуть барьеры между вами и теми, кто вам симпатичен.

Постарайтесь взвешенно и обдуманно подходить как к планированию свидания, так и бюджета. Не стоит совершать крупные инвестиции и дорогостоящие покупки. Стремление к легкому обогащению принесет противоположный результат.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам спокойное течение семейной жизни кажется скучным, поэтому они готовы срочно решать наболевшие вопросы в этой сфере. Однако эмоциональный холод, усилившийся на этой неделе, мешает сближению и взаимопониманию с членами семьи. Несмотря на уверенность в своей правоте, попробуйте сонастроиться с чувствами близких и учитывать их интересы, согласовывать с ними свои поступки. Именно тогда вы обретете внутреннюю гармонию и спокойствие.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам необходимо снизить напряжение от внешних раздражителей. В эти дни вы подвержены рассеянности и невнимательности. Поэтому стоит проверять достоверность поступающей информации и подписываемые документы. Остерегайтесь телефонных мошенников. За рулем также потребуется повышенная концентрация внимания. Позвольте себе краткосрочный отдых и перезагрузку в спокойном месте, чтобы обрести баланс во внутреннем мире. Отлично подойдут занятия йогой, ароматерапия, прогулки на природе и водные процедуры. Обратите внимание на сны — в них может быть сокрыт глубокий смысл.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов период чреват неожиданными финансовыми расходами. Чтобы сохранить деньги и не нарушить энергетический поток, лучше избегать необдуманных трат и инвестиций. На этой неделе вообще не стоит браться за сложные и неприятные дела. Эмоциональный накал лучше использовать в творческой реализации, на сцене или в танце. Оторвитесь от привычного материального мира и позвольте себе немного пошалить.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, попробуйте пересмотреть фундамент, на котором базируется ваша профессиональная реализация. Для решения своих задач от вас может потребоваться хладнокровие и целеустремленность. Именно так вы сможете добиться от бизнес-партнеров или начальства практически невозможного. Продвижение по карьерной лестнице лучше осуществлять небольшими шагами и поэтапно. Ради здоровья сейчас легче бросить вредные привычки. Рекомендуется закаливание, ограничение в пище, лечебная гимнастика, в общем, любое физическое и духовное очищение.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы на этой неделе могут пойти путем самообмана и иллюзий, что способствует принятию ошибочных решений. Авральный режим и желание оказаться одновременно во многих местах приводит к нарушению психоэмоционального состояния, а также установленных норм и правил в социуме. Постарайтесь не инициировать судебные конфликты. Выработка смирения, духовной выдержки и устремленности к более высоким идеалам поможет выстроить внутренний стержень.

