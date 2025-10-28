Макрон грезит военной интервенцией на Украину

Фото: Reuters/Yves Herman

Во французском генштабе якобы готовят контингент для отправки в зону боевых действий.

Французский президент Эммануэль Макрон, по данным Службы внешней разведки России, не оставляет надежды войти в историю как военачальник и якобы рассматривает возможность военной интервенции на Украину. Об этом сообщает Службе внешней разведки России (СВР).

Во внешней разведке заявили, что по указанию Макрона генеральный штаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию в помощь киевскому режиму контингент численностью до двух тысяч военных. Отмечается, что основу этого формирования должны составить штурмовые подразделения Французского иностранного легиона, где служат бойцы из стран Латинской Америки.

Согласно данным, поступающим в СВР, эти подразделения уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и проходят интенсивную боевую подготовку.

В ведомстве подчеркнули, что Париж таким образом может стремиться усилить собственное влияние в конфликте, несмотря на риски прямого столкновения с Россией.

Ранее Макрон в своем сообщении в соцсети X заявил о необходимости усилить давление на Россию, обвинив Москву в нежелании способствовать завершению конфликта на Украине. По его словам, Париж намерен продолжать линию на ужесточение мер против российской стороны.

Кроме того, французский лидер выразил поддержку новым санкциям, которые ранее ввели Соединенные Штаты и Европейский союз.

