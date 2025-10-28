People: Порноактер расчленил двух мужчин и попытался сбросить останки с моста

Фото: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley / i-Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За месяц до трагедии он изучал данные о серийных убийцах.

Актер фильма для взрослых обвинен в убийстве двух пожилых мужчин в Великобритании. Он расчленил их тела и попытался выбросить останки с моста. Об этом сообщает People.

Вечером 10 июля велосипедист заметил злоумышленника с крупным красным чемоданом на знаменитом подвесном мосту в Бристоле. Как установила полиция, внутри багажа находились расчлененные останки обеих жертв. Дополнительные фрагменты тел были обнаружены в морозильной камере в лондонской квартире погибших.

«Подсудимый обезглавил и расчленил своих жертв, заморозил части тел, после чего попытался избавиться от останков, перевезенных в чемоданах к Клифтонскому подвесному мосту в Бристоле», — заявила королевский адвокат в ходе слушаний.

По данным следствия, находился в интимных отношениях с одной из жертв*, которые оплачивались деньгами. Все трое мужчин ранее неоднократно встречались как в Великобритании, так и в Колумбии.

Расследование установило, что за месяц до убийства обвиняемый активно искал в интернете информацию о стоимости недвижимости мужчин, просматривал объявления о продаже морозильных ларей, а также изучал данные о серийных убийцах Лондона. Кроме того, он искал в интернете информацию о том, через какое время труп начинает разлагаться и в какую часть головы наносится смертельный удар.

«Один из мужчин получил удар молотком по затылку, ему нанесли несколько ударов, в результате которых его череп был проломлен. Второй жертве нанесли несколько ножевых ранений в туловище, лицо и шею», — сообщила прокурор

По словам прокуроров, улики свидетельствуют о том, что после убийств мужчина также пытался украсть деньги с банковских счетов жертв и уехать из Великобритании в Колумбию.

Порноактер был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 42 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.