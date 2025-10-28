Задавивший двух девочек в Ревде водитель не понимает, что натворил

Трагедия произошла вечером 27 октября, машина задела детей у пешеходного перехода.

Мужчина, который в городе Ревда Свердловской области насмерть сбил двоих девочек, не может поверить в произошедшее. Об этом сообщает портал Е1.

После аварии в сети распространилось видео из больницы. На нем виновник трагедии — 37-летний Михаил. Он сидит на кушетке и не понимает, что случилось.

«Как это вообще возможно? Что произошло? Убил?», — говорит мужчина.

Авария в Ревде произошла вечером 27 октября. Сообщалось, что легковушка на полной скорости протаранила крыльцо продуктового магазина, попутно сбив трех девочек. Двое погибли на месте. Еще одного ребенка доставили в больницу.

Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, также был госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Точные обстоятельства ДТП полиция выясняет.

