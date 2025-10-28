Пассажирские суда в Петербурге перевезли более пяти миллионов человек в 2025 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Количество коммерческих судов выросло до 678.

Пассажирские суда Петербурга перевезли в этом году более пяти миллионов человек. И это почти на треть больше, чем годом ранее.

В Северной столице подвели итоги сезона навигации. Вместе с растущим пассажиропотоком увеличивается и количество коммерческих судов. Теперь их 678. Высокую пропускную способность обеспечивают городские причалы. И уже в 2026-м планируют открыть новые пристани в Кронштадте и Ломоносове. А в 2029-м могут начать реконструкцию Речного вокзала.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поддержал идею создания мемориала «Голоса погибших кораблей» в Кронштадте.

Российский лидер посетил выставку Русского географического общества (РГО). Так показали архивные документы, карты, фотографии и экспонаты, собранные во время экспедиций общества.

До того, в ходе съезда РГО Владимир Путин предложил объявить 2027 год в стране Годом географии, а главным событием Года географии в России может стать открытие Музея географии.

