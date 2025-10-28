Пенсионерам с низкими доходами могут компенсировать стоимость лекарств

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

По статистике, 90% граждан старше 60 лет имеют хотя бы одно хроническое заболевание.

Компенсировать стоимость лекарств хотят пенсионерам с низкими доходами. Такой законопроект внесут в Госдуму.

Как выяснили «Известия», речь идет о гражданах, чьи денежные поступления находятся ниже полуторакратного размера прожиточного минимума. Авторы инициативы предлагают полностью возмещать им стоимость препаратов, назначенных врачами.

Согласно исследованию ученых, пожилые люди в возрасте старше 70 лет направляют более 80% доходов на закрытие базовых потребностей. При этом основные траты — лекарства и медицина. В Росстате отметили, что 90% граждан старше 60 лет имеют хотя бы одно хроническое заболевание. А цены на лекарства только за прошлый год выросли на 12%.

Повышение произойдет за счет индексации на 7,6%. На 1 июля 2025 года средняя страховая пенсия по старости составляла 25 826 рублей.

