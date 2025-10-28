Фото, видео: www.globallookpress.com/Jens Kalaene; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Переход на обучение на эстонском оказалось сложно реализовать.

150 тысяч евро для помощи энергетическому сектору Украины выделит Эстония. Правда, деньги, судя по всему, пойдут на ПВО.

Сближение Таллина и Киева делает невыносимой жизнь русскоязычного населения Прибалтики. Сейчас учителя вынуждены сами писать учебные материалы из-за нехватки пособий для русскоговорящих. Переход школ на обучение на эстонском идет в соответствии с поправками 2022 года. Но реализовать его, особенно в четвертых и пятых классах, практически невозможно.

Педагогический состав отмечает, что дети, с рождения говорившие по-русски, просто не обладают знаниями для оперативного обучения. Тем более что эстонский практически не имеет лексических пересечений со славянскими языками, благодаря которым его можно было бы быстро выучить, так как он принадлежит к прибалтийско-финской подгруппе.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый заместитель главы департамента ведомства по работе с беженцами Анна Вишнякова посетила Псковскую область, чтобы оценить возможность депортации россиян из Латвии, Литвы и Эстонии, а также провела рабочие встречи с представителями местных властей и координационных центров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.