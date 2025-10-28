Перепутала рычаг: ошибка стюардессы в США обошлась авиакомпании в миллионы

Фото: 5-tv.ru

Даже опытный сотрудник может допустить серьезную оплошность.

В США стюардесса допустила ошибку, из-за которой авиакомпания понесла убытки в размере около 70 тысяч долларов — это более 5,5 миллиона рублей. Инцидент произошел на борту самолета Airbus A220, готовившегося к вылету из аэропорта Питтсбурга в Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщает Rolling Out.

Как уточняет издание, опытная сотрудница после блокировки передней левой двери случайно потянула за рычаг, активировав механизм, который автоматически открыл дверь и выпустил аварийный трап. В считанные секунды надувная горка полностью развернулась и перекрыла доступ к самолету.

«Надутая горка делала невозможным надлежащее подключение самолета к терминалу, фактически удерживая всех на борту до тех пор, пока инженеры не смогли сдуть и снять оборудование», — говорится в публикации. После инцидента стюардесса принесла извинения пассажирам, находившимся в салоне.

По данным журналистов, из-за ошибки рейс задержался почти на четыре часа. Авиакомпания вынуждена потратить крупную сумму на замену поврежденного оборудования, не считая возможных компенсаций клиентам.

В компании отметили, что стюардесса, имеющая большой опыт работы, вероятно, пройдет повторное обучение и переквалификацию, так как произошедшее расценивается как случайная ошибка, а не халатность.

