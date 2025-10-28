Коктейль «Спокойной ночи, Золушка!» лишает туристов памяти и кошельков в Таиланде

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На популярных курортах случаи жестоких ограблений происходят все чаще.

В Бразилии и Таиланде участились случаи ограблений туристов с использованием наркотического коктейля, получившего название «Спокойной ночи, Золушка». Об этом сообщает Lenta.ru.

Напиток с сильным седативным эффектом часто используется проститутками и мошенницами, которые подмешивают препарат в алкоголь, чтобы вывести жертву из сознания.

Специалисты отмечают, что в состав злополучного коктейля входит гамма-гидроксибутират (ГГБ) — вещество, вызывающее эйфорию и расслабление, а в больших дозах — потерю памяти и координации.

«После выхода из заведения меня вырвало прямо на тротуар. Мне было очень-очень плохо. Я не мог встать до обеда. Никогда в жизни я себя так не чувствовал», — рассказал один из пострадавших, Джон Девералл из Новой Зеландии.

По данным издания, подобные преступления фиксируются не только в Бразилии, но и в других туристических странах, включая Польшу и ОАЭ. В Рио-де-Жанейро злоумышленницы опаивают мужчин в барах или на пляжах, а в Дубае — заманивают их на вечеринки, подсыпают препараты и затем требуют оплату фиктивных счетов.

Особенно громкий случай произошел с британским туристом, который стал жертвой в Бразилии. Мужчина познакомился с женщиной, которая во время близости нанесла наркотик на кожу. После этого он потерял сознание, а проснувшись, обнаружил, что его ограбили. Пострадавший обратился в полицию, но, по его словам, стражи порядка лишь посмеялись над ним, не восприняв жалобу всерьез.

Полиция Бразилии также расследует инцидент с двумя британцами, которых в августе на пляже Рио-де-Жанейро усыпили местные проститутки. Женщины, ранее судимые, скрылись с похищенными деньгами и ценностями, однако их личности были установлены.

Не менее шокирующая история произошла в Таиланде, где трансгендер* по имени Утай Нантакхан, известная как Эми, обманула более 70 японских мужчин на 26 миллионов бат (около 67 миллионов рублей). По словам задержанной, она мстила японцам за прошлые обиды со стороны бывших возлюбленных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России