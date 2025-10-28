«Среди ночи раздались крики»: егерь указал на главные загадки пропажи Усольцевых

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Странностей много — например, решение взять в поход пятилетнего ребенка.

Бывший егерь экстремального кордона на Алтае Сергей Усик заявил, что в деле о пропаже семьи Усольцевых под Красноярском есть множество нестыковок. По его словам, особенно странно, что на месте исчезновения не найдено никаких следов людей или собаки. Об этом сообщает kp.ru.

«Загадок много остается. Потому что следов от трех человек, да еще с собакой и вещами, вообще никаких нет», — рассказал Усик, который 15 лет проработал егерем на кордоне Телецкого озера Кокши и несколько лет прожил с женой на заимке Агафьи Лыковой.

По словам таежника, его также удивило, что супруги решили взять с собой в поход пятилетнего ребенка. Он отметил, что в тайге легко сбиться с пути, а в нынешнем сезоне там особенно опасно — вокруг ходят голодные медведи.

«Медведь — злой… Тайга пустая, нет ни ореха, ни ягоды в этом сезоне. Потому версия, что зверь напал на семью, звучит как одна из главных», — подчеркнул Усик.

Он напомнил, что во время поисков с квадрокоптера был замечен медведь, однако, по его словам, хищнику не нужны человеческие вещи, а потому следы нападения наверняка остались бы — просто их пока не нашли. Егерь добавил, что в его практике уже были случаи, когда медведь утаскивал человека прямо с палаткой.

«Среди ночи раздались крики, медведь сгреб его вместе с палаткой, выскочившие среди ночи люди не сумели ничего сделать», — рассказал Усик, вспоминая трагедию, произошедшую в 1996 году на Камчатке с японским биологом.

При этом специалист не исключает и криминальную версию — по его словам, в лесу могли находиться посторонние люди, особенно недалеко от населенных пунктов.

Семья Усольцевых — супруги Сергей и Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропали 28 сентября во время похода в тайге Партизанского района Красноярского края. Последний раз их видели по пути к горе Буратинка. По данным поисковиков, у них с собой были спички и немного еды, но точный состав вещей остается неизвестным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.