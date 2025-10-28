Фото, видео: 5-tv.ru

Аграриям не разрешают отдать урожай местным даже за бесплатно.

В Молдавии сейчас пожинают урожай новой экономической политики. Серьезные проблемы назрели у местных аграриев, которые вынуждены выбрасывать тонны яблок на свалку, так как они просто никому не нужны. Если в прошлом году фрукты везли на продажу в Россию, сейчас они отправляются на переработку. Корреспондент «Известий» Василий Мойсеенко расскажет, почему.

Вот так, медленно, но верно, под сладкий аромат, сейчас умирает садоводство Молдавии. Плоды стали невыездными в Россию. И теперь тонны фруктов гниют на свалках.

Вместо того, чтобы попасть на традиционный российский рынок, молдавские яблоки уже который год не выезжают за пределы республики и завозятся сюда, на одно из предприятий по переработке, по смешной цене, по словам фермеров, примерно десять евроцентов за килограмм. Некоторые говорят, что хотели бы бесплатно раздать эти яблоки хотя бы в детские сады, но и тут виной молдавская бюрократия.

Фермеры собрали 20 тонн яблочного урожая, но сбывать его некуда. Отдают на сок за бесценок.

«Эти яблоки хорошие, когда-то мы их отправляли в Россию, на экспорт ушло, даже назвали их „Школьными“. Даже и хорошие, были первого сорта и высшего сорта, а сейчас все идет на переработку, некуда отдавать», — рассказал фермер Василий Нитрян.

Еще совсем недавно Россия была основным покупателем молдавских фруктов и овощей. Экспорт яблок в СНГ за шесть месяцев в три раза превышал экспорт в Евросоюз за десять месяцев.

«У сельского хозяйства в Молдове будущего нет. Без России она никто. А в ЕС никому она не нужна, эта сельхозпродукция молдавская», —рассказал фермер Павел Марчук.

Но вместе с политическим разворотом изменилась и карта торговли. Местные власти сейчас упорно хотят, чтобы яблоко любой ценой катилось в Евросоюз. Туда яблоки попадают через Румынию. И те же румынские перевозчики везут сельскохозяйственную продукцию в Россию. Без всяких проблем. И неплохо на этом зарабатывают. Молдавским аграриям же нужно пройти девять кругов бюрократического ада для того, чтобы сбыть товар даже бесплатно. Заполнить все формы и оформить все справки, на которые у них нет ни времени, ни лишних денег.

Вкус местных садов сейчас забывают и сами жители Молдавии. Несмотря на горы собранных здесь яблок, полки магазинов ломятся от фруктов из Европы и Турции. Импорт с начала года вырос почти на треть, тогда как экспорт стремительно упал. По данным Национального бюро статистики, на каждые сто долларов завезенного товара Молдавия продает за рубеж всего на тридцать два. Такой вот «урожай» новой экономической политики.

«Вот сейчас мы зайдем в магазин, у нас здесь импортные помидоры, но они без вкуса. То же самое касается фруктов, овощей. Если говорить вообще о ситуации в сельском хозяйстве, то это ситуация, которая достаточно драматичная. У нас практически не осталось орошаемых земель. Раньше было 15%, сейчас есть разные источники, там называют чуть ли не четыре тысячи гектаров», — рассказал бывший начальник отдела Госплана МССР, кандидат экономических наук Михаил Пойсик.

Официально никаких запретов на поставки фруктов из республики в Россию нет. Но введен усиленный контроль. И виновата в этом молдавская сторона, которая то пропускает фуры с неверными маркировками, то вообще с наркотиками. В Кишеневе вместо того, чтобы навести порядок с документами, не нашли ничего лучше, как обвинить Россию в политической предвзятости.

«Молдавия и ее руководство, нынешняя Санду, хочет быть в антироссийском векторе, в русофобном векторе. Поэтому продавать особенно нечего в Россию, только яблоки. И эти яблоки вносятся в санкционный список, чтобы показать, что какая-то антироссийская деятельность ведется. Это на самом деле просто имитация бурной деятельности», — сказал политолог Алексей Ярошенко.

И пока власти пытаются использовать в отношении России бесславный метод политического шантажа, фермеры считают свои последние леи. Никакой компенсации за сгнивший урожай им никто не предлагает. Как и достойных альтернатив сбыта.

