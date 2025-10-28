Шатдаун в США грозит сорвать разработки ядерного оружия

Фото, видео: www.globallookpress.com/Senior Airman Jacob Wrightsman; 5-tv.ru

Приостановка работы Национального управления по ядерной безопасности может отбросить американские программы вооружений на годы.

Разработка ядерных вооружений в США может быть отброшена на годы из-за шатдауна.

По данным CNN, большинство сотрудников Национального управления по ядерной безопасности уже отправлены в неоплачиваемые отпуска. И хотя Вашингтон продолжает финансировать подрядчиков, этих денег хватит максимум на месяц. Источники телеканала подчеркивают, что действия администрации США противоречат поставленным ею же агрессивным целям в разработке передовых вооружений.

При этом агентство с большим трудом восстановило работу после предыдущего кризиса. В феврале, когда в рамках оптимизации государственного аппарата, проводимой департаментом Илона Маска, были сокращены тысячи сотрудников. Которых потом пришлось экстренно набирать вновь.

Ранее, писал 5-tv.ru, из-за шатдауна граждане США перестанут получать помощь для приобретения еды в рамках программы льготной покупки продуктов. Она предназначена для помощи жителям Соединенных Штатов, чьих доходов не хватает на покупку еды. С конца 1990-х годов бумажные талоны были заменены на пластиковые карты.

