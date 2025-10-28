США продолжают отказываться обсуждать гонку вооружений в космосе

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Страна не заключает никаких договоренностей в данной области, но упрекает в этом другие страны.

Испуг от недавних испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с трудом попытались скрыть американские дипломаты на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Во время обсуждения милитаризации космоса замруководителя нашей делегации Константин Воронцов напомнил: США сами методично отказываются от договоренностей в этой области, но упрекают в этом лишь другие страны.

«Данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами. Кроме того, хотелось бы вновь подчеркнуть, что предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве является для нас неоспоримым приоритетом и мы готовы вновь предложить Соединенным Штатам Америки сесть за стол переговоров и начать эти переговоры о всеобъемлющем юридически обязывающем инструменте по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, включая предотвращение размещения оружия в космосе», — отметил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооруженными силами РФ Константин Воронцов.

Все характеристики новой системы строго засекречены. Известно только, что ракета с уникальной ядерной установкой пролетела 14 тысяч километров и была в воздухе около 15-ти часов. И эти показатели — не предельные. Впереди работа по постановке системы на боевое дежурство.

