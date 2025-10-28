«Должно родиться детище»: Киркоров проболтался о близкой дружбе с Краймбрери

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Поп-король очень тепло отозвался о молодой артистке и намекнул на скорый сюрприз.

Народный артист России Филипп Киркоров и его коллега по сцене Мари Краймбрери (Настоящее имя Марина Жадан. — Прим. ред.) объединились и записали дуэт. Об этом корреспонденту 5-tv.ru певец рассказал на премьере фильма «Алиса в Стране чудес». По его словам, основная часть работы уже проделана, но публика услышит новый хит только в следующем году.

«Уже песня записана даже. (Когда ждать) это от Мари зависит, она там что-то химичит. Она там все добивается лучшего результата, я даже ездил и переписывал какие-то строчки. Она прям продюсер потрясающий музыкальный», — поделился Киркоров.

Певец также отметил, что восхищен коллегой, и это связано не только с общим творческим проектом. Недавно на московском стадионе «ВТБ Арена» Мари Краймбрери дала большой концерт, который посетил Филипп Бедросович. И он все еще под впечатлением.

«Только родила недавно и уже подняла на ноги такую грандиозную программу! Что она, что Сережа Лазарев — вот просто молодцы. У меня такая неделя была восторга. Так что у нас с Мариночкой должно родиться детище в следующем году. Ну а вообще — хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах», — сказал артист, намекнув, что остальные подробности пока под секретом.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Мари Краймбрери рассказала, как справляется с воспитанием ребенка, не оставляя при этом сцену и прочие творческие проекты. В начале февраля она вышла замуж за блогера и исполнителя Давида Манукяна, вскоре стало известно, что пара ждет ребенка. Девочка, которую назвали Николь, появилась на свет 19 мая. И вот, не прошло и полгода, а молодая мама уже выступает на стадионе и записывает хит с Киркоровым. Как она успевает?

