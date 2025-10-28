«Хочется бабку-ежку»: Слава Копейкин о том, как выбирает роли

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Молодой актер жаждет «поиграться» и воплотить необычных героев.

Актер Слава Копейкин, звезда сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Дети перемен», ищет в своих ролях не только драму и бандитскую романтику. У него есть проекты и иного плана, а еще — жажда экспериментов. Так, на премьере мультфильма «Финник-2» от НМГ-кинопрокат артист признался, что опыт озвучивания его вдохновляет. И появляется интерес к новым неожиданным героям, которых можно воплотить на экране.

«Хочется пробовать более какие-то разнообразные (роли — Прим. Ред.), хочется экспериментировать с голосом. Потому что тут я больше своим разговаривал и не сильно его видоизменял. Он, может быть, чуть-чуть выше он был. Хочется какую-нибудь бабку-ежку или что-то подобное, поиграться в это», — поделился Копейкин.

По словам актера, вместе с агентом Леной Чигвинцевой он очень тщательно отбирает сценарии и думает, принимать ли участие в съемках. А потом остается только ждать, выберет ли его вторая сторона.

«Мы читаем сценарии, думаем долго, по итогу уже отбираем. А там уже — кто меня выберет. Это же тоже история про то, что меня должны выбрать. Но и я выбрать должен», — улыбнулся артист.

Голосом Славы Копейкина в мультфильме «Финник-2» говорит один из главных персонажей, немногословный новичок в школе по имени Тим. Вместе с другой героиней Кристиной мальчик пытается помочь домовому Финнику вернуть силу древней магии. Эта история происходит спустя год после событий первой части, когда ребята уже спасли город Берг от большой угрозы.

Ранее в эксклюзивном интервью 27-летний Слава Копейкин поговорил с корреспондентом 5-tv.ru о своей юности. А ребенком он был, как оказалось, далеко не самым послушным. Даже приходилось общаться с сотрудниками правоохранительных органов! В семье никто и не подозревал милого мальчика в хулиганстве.

