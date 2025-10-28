Торшеры и бра: как свет помогает преобразить квартиру и добавить больше уюта

Фото: 5-tv.ru

Важно ответственно подходить к выбору ламп.

Торшер рядом с креслом и лампа над обеденной зоной могут добавить уют в квартире. Об этом Газете.ру рассказали руководитель проектного отдела бренда премиального освещения Анжела Пшихачева и основатель студии дизайна, дизайнер интерьера и комплектации Яна Кочетова.

«Если хочется больше тепла и уюта, его легко можно привнести с помощью света: достаточно установить подвесы над обеденной зоной, разместить бра над кроватью, добавить верхнюю подсветку, поставить в рабочую зону декоративную настольную лампу, а рядом с любимым креслом установить торшер», — отметила Пшихачева.

Кроме того, она добавила, что новые источники света выделяют в жилище функциональные зоны. Торшеры и бра помогут создать собственное безопасное пространство. Пшихачева посоветовала рассматривать светильники, изготовленные из таких натуральных материалов, как дерево, камень, керамика, текстиль, металл и различные минералы.

Также при выборе освещения, по словам специалиста, стоит обратить внимание на температуру ламп. Пшихачева сообщила, что холодный свет (четыре тысячи кельвинов) больше подходит для офисов и общественных мест, где требуется бодрость и активность. Для дома же больше подходит теплый свет (три тысячи кельвинов), который создает дополнительный уют.

К тому же Пшихачева призвала избавиться от светильников с импульсным излучением, которые вызывают усталость, провоцируют бессонницу, раздражительность, депрессию. Проверить безопасность лампы довольно просто — достаточно просто навести на источник света камеру телефона. Если будет замечено характерное мигание или мерцание, то от такой покупки стоит отказаться.

По мнению эксперта, при выборе светильника не стоит забывать и о размерах жилища. Так, крупные и увесистые люстры не подходят для комнат с низкими потолками и скромным метражом. Она назвала «золотое правило»: чем меньше площадь, тем миниатюрнее должен быть потолочный светильник. В то же время, по словам Пшихачевой, бра с направленным вверх светом помогут немного «приподнять» стены.

Яна Кочетова же заявила, что многоуровневое освещение поможет добиться глубины и динамики в квартире. Однако дизайнер уточнила, что такой подход должен быть продуманным и естественным. Каждый источник света, по словам Кочетовой, должен работать друг с другом и иметь собственную задачу.

«Первый уровень — базовое освещение (встроенные или накладные светильники для равномерного светового фона), которое должно быть мягким. Второй уровень — акцентный свет (трековые системы и бра) для выделения архитектурных элементов. Третий уровень — декоративное освещение (люстры, торшеры, настольные лампы и скрытая подсветка)», — отметила дизайнер.

