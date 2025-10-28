Здоровые, активные, но синие: волонтеры обнаружили цветных собак в Чернобыле

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эти животные — потомки домашних питомцев, оставленных после эвакуации жителей.

Группа волонтеров под названием «Собаки Чернобыля», расположенная на месте катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года, обнаружила на территории синих собак. Об этом сообщается в материале Daily Mail. Опубликовано видео, на котором запечатлены несколько стай собак — как минимум у одной из них шерсть полностью синяя. Специалисты предполагают, что животные могли попасть под воздействие неизвестного химиката. Однако они не кажутся больными и ведут себя соответственно — бодры и активны.

«На прошлой неделе они не были синими. Мы не знаем причину и пытаемся поймать их, чтобы выяснить, что происходит. Скорее всего, они попали под воздействие какого-то химиката», — сказано в подписи к видео.

Организация «Собаки Чернобыля» является филиалом некоммерческого фонда Clean Futures Fund. С 2017 года она заботится примерно о 700 собаках, которые живут в зоне отчуждения площадью около 46 квадратных километров. Ежегодно сотрудники обеспечивают животных продовольствием и медицинской помощью. Эти собаки — потомки домашних животных, оставленных после эвакуации жителей в связи с Чернобыльской аварией.

Пользователи сети, посмотревшие видео, полагают, едва ли речь идет о мутации из-за радиации. Скорее всего, сходятся во мнении комментаторы, это результат внешнего загрязнения химикатами, и их можно смыть. Другие удивляются, что несмотря на жизнь на зараженной территории, собаки остаются не только здоровыми, по крайней мере на вид, но и довольно плодовитыми.

После эвакуации населения появилась Чернобыльская зона отчуждения (CEZ). По данным издания, было проведено исследование, показавшее, что местные собаки стали невосприимчивы к радиации, тяжелым металлам и загрязнению окружающей среды. Ученые собрали образцы крови у 116 бездомных животных и выявили две разные популяции, которые генетически отличались от других собак в окрестностях. Результаты были опубликованы в журнале Canine Medicine and Genetics в марте 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал о молодой маме, которая назвала дочь Надеждой Чернобыля. Почему ее имя было воспринято как оскорбление?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.