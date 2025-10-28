Аномалии и дожди: прогноз погоды на ноябрь 2025 года в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Больше всего повезет Калининградской области, где сохранится наиболее комфортная обстановка.

Ноябрь в 2025 году в России будет не самым приятным и богатым на аномалии. Возможны резкие перепады температур и обильные осадки в разных регионах страны. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В Москве, по данным специалиста, в первую половину месяца повысится давление — примерно на 10-15 миллиметров ртутного столба, будет облачно и периодически дождливо. Временами будет появляться и солнце, сильного ветра синоптики не ожидают, и это связано с отсутствием значительных осадков.

В ночное время температура будет снижаться, но при этом общий фон не выйдет далеко за пределы нормы. Он сохранится на уровне в один-полтора градуса выше типичных показателей. Северной столице достанется примерно то же — давление около нормы, но дожди придется потерпеть. Впрочем, к осадкам петербуржцы привыкли.

Юг России ждут менее радужные перспективы. В Краснодарском крае метеорологи прогнозируют постепенное понижение давления, облачность, сильные дожди и ветры. Температура воздуха будет понижаться постепенно, ночи станут холоднее. В континентальных районах столбик термометра упадет до минимальных значений — от 5 до 8 градусов.

В Сочи будет потеплее — до 17–18 градусов. А в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях повышение температуры планируется резкое — после трех недель холода и даже снега в октябре. Наиболее комфортная погода достанется жителям Калининградской области, но и там без дождей не обойдется. На Дальнем Востоке ожидаются сильнейшие осадки, но недолго, за ними последуют и солнечные дни.

