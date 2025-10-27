«Любовь все побеждает»: Елизавета Арзамасова рассказала об идеальных отношениях

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Актриса уверена, что люди не просто так сталкиваются с проблемами.

Актриса Елизавета Арзамасова заявила, что идеальных отношений не бывает, но все же любовь, по ее мнению, всегда побеждает все конфликты. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru на светской премьере фильма «Папины дочки. Мама вернулась».

«Это взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимовыручка. Это любовь. Любовь так много в себя включает. Это такое огромное слово. В нем так много, поэтому, я думаю, что, конечно, не бывает, наверное, идеальных отношений, но и этот сериал („Папины дочки“. — Прим. Ред.) про не идеальные отношения, но про то, что любовь все равно всегда все побеждает», — отметила артистка.

Кроме того, Арзамасова добавила, что некоторые трудности, с которыми сталкиваются люди, даны для того, чтобы сделать их сильнее. Ведь, именно благодаря проблемам, у каждого есть шанс пройти свой уникальный путь.

К тому же актриса считает, что взрослые люди должны находить пути решения проблем так, чтобы их дети этого не замечали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Елизаветы Арзамасовой и ее мужа, чемпиона мира по фигурному катанию Ильи Авербуха разные подходы к воспитанию детей.

