Пот против тонального крема: стоит ли тренироваться с макияжем на лице
Тренироваться с макияжем на лице можно, если использовать качественную косметику
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Многие не готовы отказаться от декоративной косметики даже в фитнес-зале.
Заниматься спортом с макияжем на лице можно, если использовать качественную косметику. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.
«Вопрос в том, какое качество косметики. Есть косметика плохого качества, которая может смешаться с потом и вызвать дополнительную аллергическую реакцию», — отметила специалист.
По словам Галлямовой, во время занятий спортом человеческое тело выделяет пот и поры расширяются, что повышает риск проникновения косметических средств в слои кожи.
«Температура кожи повышается, поэтому, соответственно, повышается вероятность того, что-то, что находится на лице, будет более интенсивно всасываться в кожу, более глубоко, и будет вызывать аллергические реакции», — добавила дерматолог.
