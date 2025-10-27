Главный осенний суперфуд: какой овощ полезен при гипертонии
Диетолог Денисова рассказала о пользе тыквы в осенне-зимний период
Несмотря на богатый состав, его чрезмерное употребление может нанести вред организму.
Тыква может стать одним из самых полезных продуктов осенне-зимнего рациона. Этот овощ содержит широкий спектр витаминов и микроэлементов, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова в беседе с aif.ru.
По словам специалиста, в тыкве в четыре-пять раз больше бета-каротина, чем в моркови. Каротиноиды, содержащиеся в овоще, превращаются в витамин A, который необходим для здоровья зрения и выполняет роль мощного антиоксиданта.
«Также в тыкве есть витамины C, E, K, В1, РР, фолиевая кислота, соли калия, натрий, кальций, фосфор, магний, железо, цинк, йод, фтор, кремний, марганец, кобальт», — отметила Денисова.
Диетолог подчеркнула, что продукт особенно полезен людям с повышенным давлением, атеросклерозом и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое содержание калия способствует выведению лишней жидкости и укреплению сосудистых стенок, а клетчатка помогает снизить уровень холестерина и избавиться от отеков.
Тыква также рекомендована при нарушениях моторики желудочно-кишечного тракта, в частности при запорах. Она обладает послабляющим, противовоспалительным и желчегонным действием. Кроме того, по словам специалиста, благодаря высокому содержанию витамина E (токоферола) овощ положительно влияет на репродуктивную систему мужчин.
Отдельное внимание эксперт советует уделить тыквенным семечкам, которые содержат до 70% суточной нормы цинка в 30 граммах продукта. Семена богаты L-аргинином, органическими кислотами и фитостеринами, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживать здоровье предстательной железы. Однако врач напомнила о высокой калорийности семян — около 559 ккал на 100 граммов.
Для тех, кто следит за весом, Денисова рекомендует употреблять тыкву в первой половине дня, предпочтительно в сыром виде — в салатах, соках или смузи. В остальных случаях продукт лучше есть после термической обработки, поскольку сырая тыква может вызывать вздутие живота.
При этом, несмотря на низкую калорийность овоща (около 22 ккал на 100 г), специалист советует ограничивать суточное потребление 300–400 граммами. Осторожность следует соблюдать людям с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также при наличии камней в почках и желчном пузыре из-за выраженного желчегонного эффекта продукта.
