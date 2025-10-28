Gripen против F-16: почему Украина выбирает шведские истребители

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel v

Эксперты отмечают технические и организационные сложности.

Информация о планах Украины приобрести от 120 до 150 шведских истребителей Saab JAS-39E Gripen вызвала широкий резонанс. Еще месяц назад в Стокгольме подчеркивали, что любые договоренности с Киевом потребуют длительной подготовки. Тем не менее правительство Швеции уже заявило, что первые «Грифоны» могут быть поставлены в течение трех лет. Об этом пишет EADaily.

Выбор Gripen объясняется не только техническими характеристиками, но и особенностями применения. Этот самолет изначально создавался с учетом требований рассредоточенных операций — так называемой «гибкой стратегии», к которой Украина перешла с началом вооруженного конфликта. ВВС этой страны активно используют временные аэродромы и автомобильные дороги для взлета и посадки, что делает Gripen удобным решением. Кроме того, эксплуатационные расходы у него ниже, чем у более крупных истребителей, таких как Eurofighter или Rafale.

Отдельное внимание эксперты уделяют комплексу радиоэлектронной борьбы Gripen E. Система включает три типа генераторов.

«Эти три типа генераторов сигналов — цифровая радиочастотная память (DRFM), доплеровский генератор и генератор шума. DRFM имитирует сигнал радара, который контактирует с самолетом, а затем зеркально отражает его, так что оператор радара на другой стороне воспринимает его как пустой ответ, показывающий, что радар ничего не обнаружил. Доплеровский генератор пытается создавать ложные цели, чтобы радар и ракета, для которой он выдает решение о стрельбе, не могли захватить цель, поскольку она постоянно меняет свое положение», — поясняют в Saab.

Новый истребитель также оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что значительно расширяет его боевые возможности. Вместе с тем военным аналитикам уже очевидно, что переход на Gripen потребует серьезной перестройки инфраструктуры. Придется модернизировать аэродромы, технические помещения и склады, адаптировать системы обслуживания и снабжения.

Не менее сложным станет обучение летчиков. По данным западных СМИ, Украина начала готовить пилотов на Gripen еще в 2023 году. Начальник управления коммуникаций командования ВВС Украины Юрий Игнат тогда отмечал, что уже сформирована группа боевиков, «уверенно владеющих» шведскими самолетами. Предполагается, что основной этап обучения займет около двадцати недель, как показал опыт Бразилии, где Gripen уже стоит на вооружении.

Появление «Грифонов» способно изменить характер воздушных операций. Если теперь Украина использует F-16 и Mirage 2000 в основном для противовоздушной обороны, то новые истребители смогут выполнять наступательные задачи. При этом трехлетний период до начала поставок может сыграть на руку Киеву: он позволит завершить обучение и адаптировать инфраструктуру, избежать организационных сбоев и технических ошибок при вводе новой техники.

Тем временем в самой Швеции Gripen E уже поступил в эксплуатацию. Первый из 60 заказанных самолетов прибыл 20 октября на авиабазу Сотеняс, где дислоцируется эскадрилья F-7 «Скараборг». В Стокгольме это событие назвали значимым этапом модернизации национальных ВВС.

Gripen E отличается увеличенной дальностью полета, усиленным фюзеляжем и более мощным двигателем General Electric F414. На десяти узлах подвески он может нести до четырех противокорабельных ракет Saab RBS-15, девяти ракет класса «воздух–воздух» или 16 корректируемых бомб малого диаметра.

По данным украинской стороны, интерес к Gripen сохраняется с прошлого года. В августе 2023-го представители Минобороны и командования ВВС Украины посещали Швецию, где тестировали самолет и обсуждали перспективы его поставки. Тогда официально заявлялось, что Киев рассматривает Gripen как приоритетное направление модернизации воздушных сил.

