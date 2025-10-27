Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении футболиста «Зенита» Мостового

Фото: Известия/ Телеканал «78»

Заказчик предположительно может находиться за пределами России.

Исполнителей похищения полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового и предпринимателя Сергея Селегеня, являющегося зятем депутата Госдумы Вячеслава Макарова, заключили под стражу. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Судом избрана мера пресечения в виде ареста для четырех фигурантов дела — до 25 декабря текущего года.

Ранее стало известно, что в ночь на 23 октября на Андрея Мостового напала группа неизвестных. Спортсмену удалось оказать сопротивление и избежать похищения. Спустя два дня, 25 октября, в Санкт-Петербурге был похищен бизнесмен Сергей Селегень. Машину, в которой удерживали мужчину, объявили в розыск, вскоре транспортное средство удалось обнаружить.

По факту происшествий возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 162 («Разбой») УК РФ. Задержаны четверо подозреваемых, позднее стало известно о пятом фигуранте и свидетеле, давшем показания следствию.

Переписка с предполагаемым заказчиком преступлений велась в мессенджере. Как сообщили в МВД, заказчик, известный под именем «Слава Сатанист», может находиться за пределами России.

