ЦБ выпустит в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец»

Она признается законным платежным средством на территории всей страны.

Центральный Банк России с 28 октября 2025 года начинает выпуск инвестиционной золотой монеты «Георгий Победоносец» номиналом 10 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Монета выполнена из золота 999-й пробы, имеет массу один килограмм и диаметр 100 миллиметров. Тираж ограничен — всего будет выпущено 100 экземплярами.

На лицевой стороне изображен государственный герб РФ, на оборотной — святой Георгий, поражающий змея. Монета изготовлена качеством «анциркулейтед» — наивысшая категория степени сохранности монет. Ее боковая поверхность будет рифленая. Также она признается законным платежным средством на всей территории России и подлежит обязательному приему по номинальной стоимости.

Приобрести монету можно через АО «Гознак» и банки, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.

Инвестиционные монеты выпускаются Банком России ограниченными тиражами и являются законным платежным средством. Они пользуются спросом среди коллекционеров и инвесторов благодаря высокой пробе металла, ограниченному тиражу и уникальному дизайну. Ранее ЦБ выпускал монеты, посвященные различным историческим и культурным событиям, которые также признаются законным средством платежа.

