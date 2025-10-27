Умер актер фильма «Утомленные солнцем» Андре Умански

Фото: Кадр из к/ф «Утомлённые солнцем», реж. Никита Михалков, 1994 г.

Во Франции на 92 году жизни ушел из жизни актер театра и кино Андре Умански, известный также как Андре Думански и Андрей Уманский. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, актер скончался еще месяц назад в Париже, однако профильные базы обратили на это внимание только сейчас — в частности, соответствующая пометка появилась на портале IMDb.

Андре Умански начал карьеру в конце 1950-х годов и оставался востребованным до 2020-х. В его портфолио — «Призрачное счастье», «Макбет» 1959 года, международный исторический фильм «Аустерлиц», советско-французская картина «Нормандия-Неман», детектив «Дама в очках и с ружьем в автомобиле» режиссера Бернарда Торра, «Фигаро здесь, Фигаро там» 1972 года, сериалы «Комиссар Наварро», «Мегрэ» 1990-х, линейка «Горец», а также роль Филиппа в фильме «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.

Умански был не только актером театра и кино, но и театральным режиссером, артистом дубляжа и озвучания. Даже в почтенном возрасте он продолжал активно сниматься, проявляя универсальность и яркую индивидуальность, работая как в драмах, так и в мелодрамах и историческом кино.

Андре Умански родился 15 августа 1933 года в Париже. Его многолетняя карьера охватывает более шести десятилетий и оставила заметный след в истории французского и европейского кино. Он оставил после себя более 130 работ, среди которых более 80 фильмов и телепроектов.

