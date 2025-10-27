«Самое плохое, что может быть»: Кустурица о влиянии Netflix на киноиндустрию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Режиссер раскритиковал идеологическую составляющую платформы.

Netflix негативно влияет на киноиндустрию. Об этом заявил Эмир Кустурица в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Сербский режиссер назвал знаменитый американский стриминг-сервис «самым плохим, что может быть в мире», подчеркнув технологическое совершенство платформы, но критикуя ее идеологическую составляющую. По мнению Кустурицы, Netflix, сопоставимый по значимости с Голливудом, не занимается глубокой социальной, психологической или исторической тематикой:

«Это самое плохое, что может быть в мире. <…> Netflix не занимается аспектами социальной, индивидуальной, психологической, исторической жизни. Они работают очень хорошо на высоком технологическом уровне, на пропаганде. Идеи «нового мира» там не могут быть, потому что у них «старый мир“».

Он отметил, что его фильмы тоже выходили на Netflix, и признает, что сервис может быть полезен для документального кино.

Режиссер обратил внимание на изменение привычных ритуалов просмотра кино.

«Раньше мы ходили до кинотеатра, это был такой ритуал общественный. Сейчас кино приезжает к вам, к вашему дому», — отметил Кустурица.

По мнению Кустурицы, это лишает их прежнего выбора и превращает процесс просмотра в трудный выбор между «0 и 1» — между доступными на экране вариантами.

