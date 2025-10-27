Просто лежи: геймеры нашли новый способ бороться с выгоранием

Фото, видео: 5-tv.ru

Новая игра в жанре симулятора бьет рекорды популярности.

Все рекорды популярности в мире бьет онлайн-игра «Симулятор камня». В ней пользователям надо просто лежать и наблюдать, например, за сменой сезонов. Теперь разработчики пошли дальше и добавили режим на несколько игроков. Интересно, что там появилась таблица лидеров, которая покажет, кто пролежит на одном месте дольше остальных.

«Обычно симуляторы — это какой-то экшен, то ты там пилот, то тебе вселенной надо управлять, то еще что-то делать. Огромная нагрузка на мозг. Ну, теперь, наверное, в рабочую паузу не на танке погонять, а просто полежать, посмотреть на красивое озеро. Побыть камнем, подумать, о чем твоя жизнь, что ты можешь успеть», — прокомментировал популярность игры психиатр Василий Шуров.

По словам психолога, такая игра помогает справиться с эмоциональным выгоранием, а некоторым даже начать начаться общаться в реальной жизни.

