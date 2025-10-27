Балтийская драгоценность: в Калининграде добыли гигантский янтарь
В Калининграде добыли гигантский янтарь весом в два с половиной килограмма
Вес рекордной находки — два с половиной килограмма.
Гигантский янтарь добыли в Калининграде. Весом почти два с половиной килограмма, его извлекли из Приморского карьера. Он даже получил название — «Рекордсмен».
Камню ярко-желтого цвета примерно 35 миллионов лет. Геологи уверены, что когда-то он был круглым, но раскололся на части. И вторая часть камня рассыпалась на мелкие кусочки.
