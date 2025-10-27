Праздник к нам приходит: почему кафе и улицы Москвы так рано нарядили к Новому году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мода на такое оформление — не просто тренд, а инструмент маркетинга.

Витрины магазинов и ресторанов начинают украшать к Новому году заблаговременно, потому что это привлекает покупателей и улучшает их настроение. Об этом в беседе с Life.ru рассказала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Сизова.

«Москва действительно преображается от сезона к сезону, и жители это видят. Сегодня любой бизнес, который думает о своем будущем, понимает: важно не только, что ты продаешь, но и как выглядит твое пространство. Клиенту должно быть приятно приходить именно туда, где красиво и уютно — особенно в преддверии Нового года», — отметила Сизова.

Кроме того, бизнес-омбудсмен объяснила, что в столице действует система поддержки для предпринимателей, которые создают праздничное оформление. Мода на ранние украшения — не просто тренд, а инструмент маркетинга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ранняя подготовка к Новому году в городах вызвала споры у россиян. Одни считают, что это превращает главный семейный праздник в рутину и из-за диссонанса между ожиданием зимнего волшебства и осенней реальностью. Другие же уверены, что это снижает стресс и укрепляет семейные узы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.