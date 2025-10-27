Основателя компании ChronoPay Врублевского приговорили к 10 годам колонии

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Ему также назначили штраф в размере 1,5 млн рублей.

Хамовнический суд Москвы признал основателя процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского виновным в мошенничестве и приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Кроме того, Врублевскому назначен штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение просило для предпринимателя 12 лет заключения. Он также проходил по статьям о краже, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей.

Павел Врублевский был арестован в марте 2022 года. Вместе с ним фигурантами дела проходят сотрудники ChronoPay — Алексей Беляев, Матвей Ведяшкин и Надежда Акимова. По версии следствия, участники схемы с помощью компании «Вангуд» (клиента ChronoPay) обманом похищали деньги со счетов пользователей.

Павел Врублевский — известный российский IT-предприниматель, основатель одной из первых российских компаний в сфере электронных платежей. Он сотрудничал с брендами AliPay, ВТБ24 и «Трансаэро», а также активно участвовал в развитии рынка электронной коммерции в России.

Имя Врублевского неоднократно фигурировало в громких скандалах. В 2011 году он стал фигурантом уголовного дела о заказе DDoS-атаки на конкурента, а в 2013 году был осужден за организацию хакерской атаки на систему продажи билетов «Аэрофлота».

