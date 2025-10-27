«Поворот смерти»: на мысе Скорби на рыбачившего подростка напал крокодил

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прибрежная зона Северного Квинсленда считается территорией повышенной опасности из-за частых встреч с крупными хищниками.

В Австралии четырнадцатилетний подросток сумел выжить после нападения крокодила, которое произошло на одном из пляжей Северного Квинсленда. Об этом сообщает издание Mirror.

По данным издания, мальчик вместе с друзьями рыбачил у берега. Школьники, не будучи местными жителями, зашли в воду по колено. Тогда на подростка внезапно набросился хищник.

Рептилия вцепилась в ребенка и попыталась утопить его, применив так называемый «поворот смерти» — типичный для крокодилов прием, при котором они вращаются в воде с зажатой в челюстях добычей. Несмотря на полученные травмы, мальчику удалось вырваться и доплыть до берега.

Очевидцы оказали пострадавшему первую помощь в ближайшем отеле, после чего его срочно доставили в больницу города Кэрнс.

Местные власти напомнили, что прибрежная зона Северного Квинсленда считается территорией повышенной опасности из-за частых встреч с крупными хищниками.

Ранее река Фицрой, расположенная в австралийском штате Квинсленд, прошла первые испытания, которые должны показать, можно ли использовать этот водоем для Олимпийских и Паралимпийских соревнований по гребле 2032 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на оргкомитет будущих Игр.

В марте Фицрой уже была утверждена как основная площадка для соревнований, однако это решение вызвало волну критики. Представители спортивных федераций и эксперты выразили сомнения в том, что река соответствует международным стандартам безопасности и требованиям к гребным трассам. Особое беспокойство специалистов вызывает то, что в Фицрое водятся крокодилы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.