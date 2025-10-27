SСМР: Водитель грузовика узнал, что его перепутали в роддоме спустя 60 лет

Мужчина провел всю жизнь в бедности, но его биологические родители оказались богаты.

Японский водитель грузовика, живущий в бедности, выяснил, что при рождении его по ошибке подменили в роддоме и он вырос в чужой семье. Об этом сообщает South Chana Morning Post.

История, произошедшая в 2013 году, вновь всплыла в сети на фоне сообщений о недавних случаях, когда похищенные в младенчестве китайские дети спустя годы воссоединились со своими биологическими родителями.

По решению суда больница Сан-икукай в токийском районе Сумида признана виновной в ошибке, допущенной в 1953 году. Тогда медперсонал перепутал двух младенцев сразу после родов.

Правда вскрылась лишь спустя шесть десятилетий. Младшие сыновья одной богатой семьи начали сомневаться, что их старший брат является родным. После смерти матери старший он забрал отцовскую долю наследства, пообещав заботиться о родителе, но вскоре отправил его в дом престарелых. Это вызвало подозрения у братьев, которые вспомнили, что мать когда-то упоминала: после купания младенца в больнице его одежда была другой.

В 2009 году мужчины собрали окурки, выброшенные старшим братом, и отправили их на анализ ДНК. Результаты показали, что он не имеет с ними биологического родства.

Изучение архивов больницы позволило найти настоящего первенца семьи — 60-летнего водителя грузовика, родившегося всего на 13 минут раньше подмененного ребенка.

Жизнь мужчины сложилась тяжело: он рос без отца, в доме не было электричества, и ему приходилось подрабатывать, чтобы оплатить учебу. Все детство он слышал от окружающих, что не похож на родителей.

Водитель подал в суд на больницу, и учреждение обязано выплатить ему компенсацию в размере 38 миллионов иен (около 20 миллионов рублей).

