При сохранении нынешних тенденций через восемь лет госдолг Соединенных Штатов достигнет величины 50 трлн долларов.

Государственный долг США за год, с 1 октября 2024 по 30 сентября 2025, существенно вырос. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на опубликованные данные о федеральном бюджете страны.

Согласно статье, доходы Америки составили 5,235 трлн, а расходы — 7,010 трлн долларов. Так, итоговый годовой дефицит бюджета США — 1,775 трлн долларов (25,32%). При этом военные расходы равны 879,758 млрд. Уточняется, что в прошлом году страна потратила на войну немного побольше — 826,722 миллиардов долларов от общей суммы бюджета.

Итак, за этот финансовый год государственный долг США вырос с 35,229,758 триллион до 37,373,251 трлн долларов. Прирост составил более двух триллионов долларов. А это 5,73% от величины государственного долга страны. Примечательно то, что годом ранее были приблизительно такие же данные. Из этого можно сделать вывод: в 2025-м существенных изменений не произошло.

Однако если так продолжится, то уже через три года будет достигнут уровень государственного долга США около 40 трлн долларов с затратами на его текущее обслуживание около 1,4 — 1,5 трлн долларов. Без изменения финансовой политики и без сокращения бюджетных затрат, в первую очередь, военных, США и дальше будет двигаться к банкротству.

Одна из главных проблем государственных финансов заключается в фиктивной статистике валового внутреннего продукта (ВВП). Так, реальное производство составляет всего 20%, остальные 80% — фикция. Несмотря на это, страна продолжает тратить огромные деньги на войны. Именно за счет этого долг США стремительно растет.

