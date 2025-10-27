Уральский Рэмбо: в Свердловской области мужчина накинулся на людей с бензопилой

В Свердловской области мужчина накинулся на односельчан с бензопилой

Сначала участники конфликта разошлись мирно, но что-то пошло не так.

Мужчина с заведенной бензопилой набросился на толпу людей в поселке городского типа Арти Свердловской области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил в беседе РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.

Инцидент произошел недалеко от бара «Мохито», где 28-летний мужчина поссорился с компанией односельчан. По его Горелых, причиной стало чрезмерное употребление алкоголя. И подозреваемый, и вторая сторона конфликта находились в состоянии опьянения.

«Первоначально участники инцидента разошлись без рукоприкладства. Однако гражданин Нефедов, так зовут нашего „уральского Рэмбо“, дошел до своего дома примерно в 100 метрах от места конфликта, вооружился бензопилой фирмы Stihl, завел ее и вернулся в эпицентр криминальных событий», — рассказал Горелых.

Мужчина попугал своих оппонентов бензопилой. К счастью, никто не пострадал, после чего злоумышленник вернулся домой. Сотрудники полиции совместно со следственными органами примут решение о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, а ближайшие несколько суток, по словам Горелых, подозреваемый проведет под стражей.

