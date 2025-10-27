«У всех протекает по-разному»: почему с годами рост человека уменьшается

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщины теряют больше сантиметров по сравнению с мужчинами.

К старости человеческий рост уменьшается в среднем на 10 сантиметров по сравнению с 20–25-летним возрастом. Об этом в беседе с Life.ru рассказал гериатр-невролог Валерий Новоселов.

«10 сантиметров — это средняя цифра по палате. Это даже больше мнение. У всех протекает по-разному», — отметил врач.

Основной причиной изменений в росте является остеопороз — возрастное заболевание, при котором наблюдается снижение плотности и ухудшение качества костной ткани. Трубчатые кости могут укорачиваться, а позвонки и межпозвоночные промежутки — уменьшаться, что приводит к снижению роста.

Кроме того, остеопороз повышает риск переломов, особенно в области бедра, позвоночника и запястья. По словам Новоселова, женщины больше подвержены остеопорозу, и у них это состояние протекает более агрессивно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как защититься от остеопороза. По словам врача, очень важен витамин D, который вырабатывается под действием солнечного света, поэтому полезно ежедневно выходить на прогулки. Еще одним эффективным способом укрепить кости является физическая активность, она стимулирует костную ткань к обновлению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.