Россия денонсирует соглашение с США по утилизации оружейного плутония

Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации оружейного плутония. Соответствующий документ был опубликован 27 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что Россия расторгает соглашение с Соединенными Штатами о плутонии, который не нужен для оборонных целей, его обращении и сотрудничестве в этой области.

Соглашение по утилизации оружейного плутония было подписано в 2000 году в Москве и Вашингтоне. Оно предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, признанного избыточным для военных программ. В 2016 году действие соглашения было приостановлено указом Путина. Причинами такого решения стали введение антироссийских санкций, принятие закона о поддержке свободы Украины в 2014 году, расширение НАТО в восточном направлении, наращивание военного присутствия США в европейском регионе, желание американских властей изменить порядок утилизации плутония без согласия российской стороны.

Правительство России 31 июля внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения. 8 октября депутаты Госдумы поддержали закон, а 22 октября Совет Федерации также проголосовал за его расторжение. После этого документ был подписан президентом.

