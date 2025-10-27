Обезглавленное тело мужчины обнаружено в лесу в Свердловской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее распространилась информация, что останки принадлежат женщине.

Обезглавленное тело мужчины нашли в лесу под Ивделем Свердловской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.

В СМИ 16 октября распространилась информация, что найденное тело принадлежит женщине. Якобы оно находилось у дерева, а неподалеку были разбросаны вещи, включая круглые очки, зажигалку, зарядное устройство и кошелек со старинной монетой.

«В лесу под Ивделем обнаружено тело без головы не женщины, а мужчины. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера», — отметил Горелых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Перми возле дома рабочие и жильцы обнаружили части тела женщины. По словам местной жительницы, лежали только нижние части тела. Место происшествия оперативно оцепили. Тело могло быть разделено на три части в результате падения с большой высоты, предположительно с 23-го этажа. Жильцы также отметили, что на козырьке нижних этажей находилась обувь, что косвенно подтверждает эту версию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.