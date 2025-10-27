Певица Нелли Фуртадо завершила карьеру из-за волны хейта

Фото, видео: www.globallookpress.com/ IMAGO/Stefan M. Prager; 5-tv.ru

Обладательницу «Грэмми» жестко критикуют из-за изменившейся фигуры.

От голливудских стандартов красоты отказалась Нелли Фуртадо. И даже завершила из-за этого свою 25-летнюю карьеру.

Пресса пишет, что обладательница «Грэмми» и голос целого поколения нулевых уходит со сцены, потому что устала бороться с бесконечным хейтом из-за фигуры. Публика не простила ей лишние килограммы.

Артистку упрекали в том, что она изменилась и потеряла форму. Говорили, что «Нелли уже не та», а некоторые фанаты даже требовали «вернуть старую Фуртадо». Певица делать ничего не стала, наоборот, публикует смелые фото в купальниках, пишет о принятии себя и называет это новым уровнем свободы.

