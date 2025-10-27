Россияне стали лучшими на Кубке мира по бальным танцам в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Крупнейший международный турнир собрал участников из 32 стран.

Россияне завоевали золотые медали во всех категориях Кубка мира по бальным танцам в Москве. Турнир стал крупнейшим международным событием и собрал участников из 32 стран.

В жюри — легенды мирового танцевального спорта. За яркой битвой следила корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Паркет буквально кипит от ритма и страсти. Зрители не сдерживают эмоции. Это финал международных соревнований по танцевальному виду спорта. По традиции, самая жаркая часть чемпионата.

Девять дней лучшие танцоры России и мира соревновались за победу в чемпионате. Это была настоящая палитра состязаний: от напряженной битвы за кубок мира среди профессионалов до массовых соревнований в категории соло

Больше трех тысяч пар соревновались по двум видам программ. Стандарт, европейская — это вальсы, страстное танго, и латиноамериканской — самба, ча-ча-ча, румба. Колоссальная конкуренция, дух от которой захватывает даже у профессиональных танцоров с международным опытом.

«Когда вышли на первый тур „медленный вальс“ меня аж прям всего трясло, я чуть не расплакался. Это было, действительно, эмоционально и мы очень рады вернуться на наш родной паркет», — поделились победители Russian Open DanceSport Championchips в категории «Профессионалы», европейская программа, Евгений Никитин и Анастасия Милютина.

В фестивальные дни в Москву съехались танцоры из 70-ти регионов страны. На одном паркете — спортсмены всех возрастных категорий: от самых взрослых представителей танцевального спорта до начинающих танцовщиков.

«Это наша первое выступление в Москве. Мы очень сильно довольны. Достижение новых целей, становиться лучше и занять в чемпионате России такое же место», — поделились победители Russian Open DanceSport Championchips в категории «Юниоры-1», европейская программа, Андрей Дворниченко и Амелия Белозерова.

Рекордное количество иностранцев — 32 страны мира: Япония, Италия, Германия, Китай, Индонезия.

«Мы решили принять участие в этом соревновании, потому что оно одно из самых престижных. У нас тоже проводятся соревнования, но их масштаб гораздо меньше по сравнению с этим. У нас, например, один паркет, здесь их четыре», — рассказали участники танцевального дуэта из Индонезии Хендра Сулейман и Прия Симон.

За время чемпионата на паркете станцевали 12 тысяч раз. Каждый номер оценивало высококлассное жюри, в том числе из Великобритании и США.

«Самое главное, ради чего приходят спортсмены — они приходят за результатом. По количеству спортсменов, которые есть — это доверие тому, что здесь происходит. И самая главная наша задача — это доверие оправдать», — отметила президент Всероссийской федерации танцевального спорта брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

Для победителей чемпионата соревнования на этом не заканчиваются. В ноябре они вновь выйдут на паркет, правда, уже в составе российской спортивной сборной на Чемпионате мира в Ассене и Кубке мира в Абу-Даби.

«Мы уже внутри празднуем, все радостно, счастливо», — поделились победители Russian Open DanceSport Championchips в категории «Профессионалы», латиноамериканская программа, Армен Цатурян и Доминика Бергаманнова.

Чемпионат-2025 — самое масштабное событие в мире танцевального спорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.