Минфин меняет правила семейной ипотеки с февраля 2026 года

Минфин запретит брать льготные ипотеки на каждого из супругов с февраля 2026-го

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Будет введен запрет для пар на оформление двух льготных ипотек — на каждого из супругов.

С 1 февраля 2026 года Минфин России вводит запрет на оформление двух льготных ипотек на каждого из супругов.

По новым правилам, ипотечный кредит смогут оформить только оба супруга в одном договоре — один как заемщик, другой как созаемщик. Исключается участие третьих лиц, что закрывает возможность оформления жилья на «донора», не планирующего жить в квартире.

Ранее многие семьи брали по семейной ипотеке сразу две квартиры, которые затем сдавали в аренду, получая дополнительный доход за счет бюджетных средств.

Нововведения, по всей видимости, направлены на предотвращение злоупотреблений и обеспечение того, чтобы льготная ипотека использовалась исключительно для реального улучшения жилищных условий.

Кроме того, в Госдуме обсуждают введение дифференцированной процентной ставки: чем больше детей в семье - тем ниже ставка по семейной ипотеке.

