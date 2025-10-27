Привет из 1990-х? Детали похищения футболиста Мостового и родственника депутата Госдумы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Спортсмену удалось отбиться от злоумышленников, бизнесмену Сергею Селегеню повезло меньше.

Детали громкой истории из Петербурга. Там задержали банду похитителей, которая пыталась выкрасть футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Мостового. Спортсмен сумел отбиться, но спустя всего два дня на том же самом месте по абсолютно такому же сценарию преступники похитили родственника депутата Госдумы. Что это — возвращение лихих 1990-х или чей-то политический заказ — разбиралась корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

19-летний студент Морской академии и еще трое таких же молодых людей — теперь фигуранты сразу нескольких уголовных дел. На видео от 23 октября, предположительно они. В масках нападают на футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Мостового.

Все это произошло не где-то на окраине Петербурга, а прямо на Крестовском острове — в престижном и, казалось бы, максимально безопасном районе Северной столицы. Здесь в основном малоэтажные дома бизнес-класса, дорогие магазины, просторный парк. И, конечно, множество видеокамер, которые и зафиксировали попытку похищения.

Полузащитнику «Зенита», можно сказать, повезло: отбиться от похитителей ему помог знакомый, хоккеист Александр Гракун, с которым они встретились на улице незадолго до нападения.

Но уже через два дня похитить человека злоумышленникам все же удалось. На том же месте напали уже на другого мужчину: бизнесмена и зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня.

Четверо в масках надели на предпринимателя наручники, угрожали предметом, похожим на пистолет, заставили перевести им 210 тысяч рублей. Всего требовали десять миллионов: из-за того, что он якобы торгует наркотиками. Часть суммы должна была вынести из дома на Вязовой супруга бизнесмена. Селегеня отвезли сначала к «Газпром Арене», потом в лес, затем вернули обратно к месту нападения. Там иномарку и остановили оперативники.

Задержанные уверяют: друг друга не знают. Задание похитить человека получили в мессенджере от незнакомца из-за рубежа.

«Его звали „Сатанист“. Он говорил задания. Мне сесть, взять машину в аренду — я брал машину в аренду, едь туда, забери ребят — я их не знаю», — рассказал задержанный.

По предварительной информации, непосредственно в похищении участвовали трое: один за рулем, двое затаскивали жертву в машину. Еще один человек координировал все по телефону, он же был на связи с неким «Сатанистом», который высылал инструкции.

«В большинстве случаев он просто скидывал людей и говорил, что они как-то провинились и так далее, но я ни разу не воровал человека. Похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки и криптовалюту биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в Telegram», — рассказали задержанные.

Таинственного работодателя из-за рубежа еще предстоит найти, а вот непосредственно похитители и координатор задержаны.

«Возбуждены уголовные дела о разбое и похищении человека. По подозрению в указанных преступлениях задержаны четверо мужчин», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Анастасия Глущенко.

В ближайшее время молодым людям изберут меру пресечения. Сейчас же им предстоит ответить на множество вопросов следователей: почему жертвами стали именно известный спортсмен и бизнесмен? Что похитители собирались делать после получения крупной суммы? И главное: откуда у студентов Морской академии оружие, наручники, элитная иномарка и схема преступления, которая, казалось бы, давно уже осталась в прошлом веке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.