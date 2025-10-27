Злой паразит: Боня ответила раскритиковавшей ее дочь Веронике Степановой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Психолог назвала Анджелину «шалавой».

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала скандал вокруг публикаций психолога Вероники Степановой, которая недавно проанализировала семью Бони и критиковала ее дочь Анджелину.

В личном блоге телеведущая отметила, что людей на делит на две категории: тех, кем восхищается, и «паразитов», стремящихся жить за счет чужой известности.

По словам телеведущей, она уже однажды публично реагировала на слухи о семье, но больше не намерена устраивать разборки в Сети.

«Это не журналистика и не психология, это банальная попытка выжить за счет чужого внимания. Когда человек не способен быть кем-то сам, он превращается в тень. Он прячется за громкие имена и заголовки, делает вид, что разбирает, а на деле просто цепляется за тех, кого не может достичь. Такие люди жалки не потому что злы, а потому что несчастны», — отметила Боня

В 2025 году Боня начала публиковать видео с дочерью Анджелиной, которые быстро стали популярными в Сети. По словам дочери телеведущей, она не стремится к славе и не хочет, чтобы ее знали исключительно как наследницу Бони.

Ранее Степанова в своих высказываниях предположила, что Анджелина проявляет признаки «беспризорности» и обвинила ее родителей в недостаточном внимании. При этом в одном из видео психолог использовала оскорбительное слово «шалава», характеризуя поведение дочери Бони.

