Устала от эпатажа? Инстасамка готовится сменить творческий псевдоним

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица планирует представить новый альбом, в записи которого примут участие российские и зарубежные артисты.

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная, как Инстасамка, в новом интервью заявила о планах отказаться от своего псевдонима и уйти от скандального образа. Артистка призналась, что устала от эпатажа и готова к серьезным изменениям.

«Скоро никнейма Инстасамки не будет, я меняю имя свое и оставляю его в памяти всех людей. Мы с ней сделали все, что могли. Я устала уже от этого, мне пора идти дальше», — сообщила она.

Перед окончательным прощанием с образом Инстасамки певица планирует представить новый альбом, в записи которого примут участие как российские, так и, возможно, зарубежные артисты. После релиза проекта прежнее творческое амплуа исполнительницы уйдет в прошлое. Первое слово нового имени, утоняет Дарья, будет «Money».

Инстасамка тала известна благодаря провокационным образам и скандальным интернет-акциям. Карьеру в социальных сетях она начала в 2016 году, а в 2019-м дебютировала в музыке с альбомами «Born to Flex» и «Трипл малыш». Позже появились проекты «Mamacita», «Спасибо папаша», «Семейный бизнес», «Queen of Rap» и совместная пластинка с группой «Ленинград» в 2024 году.

Ее творчество отличается дерзкими текстами, акцентом на личной независимости и успехе. В 2021 году певица вышла замуж за исполнителя Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин).

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.