Под Оренбургом мужчина убил учительницу и посадил мертвое тело за руль

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он планировал выдать свое преступление за ДТП.

В Оренбургской области мужчина убил учительницу и попытался выдать случившееся за аварию, пересадив тело погибшей на водительское сиденье автомобиля. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, трагедия произошла в Бугуруслане, на Нагорной улице, прямо у оживленного перекрестка. Женщина направлялась к своему автомобилю Nissan Qashqai, когда из кустов неожиданно выбежал мужчина и напал на нее. Он стал душить жертву прямо в салоне машины, а затем, когда та перестала подавать признаки жизни, сам сел за руль и покинул место преступления.

Позже злоумышленник врезался в столб. Попытавшись скрыть следы преступления, он пересадил тело женщины на место водителя, стараясь создать видимость того, что она сама управляла автомобилем.

Местные жители рассказали в соцсетях, что нападавший был знаком с погибшей и ранее уже проявлял агрессию в ее адрес. По словам очевидцев, мужчина проживал неподалеку от учительницы и мог следить за ней.

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что подозреваемый задержан. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.