ВС РФ освободили три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
Об успехах российской армии рассказали в Минобороны РФ.
Вооруженные силы (ВС) РФ освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России в рамках ежедневной сводки о ходе специальной военной операции (СВО).
Все три населенных пункта были освобождены усилиями подразделений группировки войск «Восток». Они продвинулись в глубину обороны противника, а также нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевики потерял до 300 сослуживцев в зоне ответственности группировки ВС РФ, а также боевую бронированную машину, 17 автомобилей и склад материальных средств.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.