Как снег на голову: стала известна дата выхода в прокат фильма «Елки 12»

Одну из ролей в культовой кинофраншизе сыграет звезда «Натальной карты» Дмитрий Журавлев.

Кинокомпания Bazelevs совместно с дистрибьютором «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа) и кинокомпанией Toomuch Production выпустит в прокат новую часть легендарной кинофраншизы выпустила тизер-трейлер и постер культовой кинофраншизы «Елки 12».

Новую часть культовой новогодней франшизы можно будет увидеть в кинотеатрах уже 18 декабря. Согласно сюжету, перед главным зимним праздником девятилетний Ваня из Кирова узнает о расставании родителей. Чтобы исправить это «недоразумение» мальчик отправляется в Великий Устюг. Он хочет попросить Деда Мороза о чуде. Школьника ждут неожиданные встречи, а также опасные испытания. Узнав о побеге сына, его родители бросаются вслед за ним.

Над сценарием «Елки 12» работали режиссер Жора Крыжовников и Петр Внуков. Последний — также отвечал за создание предыдущей части франшизы — «Елки 11».

«Елки» успели стать для зрителей таким же символом Нового года, как оливье или бой курантов. Теперь это часть культурного кода, без которого сложно представить праздник. Мы с командой стараемся сохранить эту теплоту и создать магию, объединяющую самых близких», — сказал Жора Крыжовников.

В фильме одну из главных ролей сыграет звезда «Натальной карты» Дмитрий Журавлев. По его мнению, просмотр «Елок» давно стал новогодней традицией для многих семей, потому что эти ленты напоминают о том, что настоящее волшебство кроется в человеческих отношениях.

Кроме Дмитрия Журавлева, в «Елки 12» снялись Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Ольга Картункова, Андрей Максимов и многие другие актеры.

