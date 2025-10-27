В Ленобласти закрыли майнинг-ферму, укравшую электроэнергии на миллиард рублей

В Ленобласти полиция закрыла майнинг-ферму за кражу электричества на млрд рублей

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Она была подключена к тяговым подстанциям железной дороги.

В Ленинградской области полицейские пресекли деятельность крупной подпольной майнинг-фермы, которая незаконно использовала электроэнергию на сумму около миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в ходе операции были задержаны шесть человек, среди которых оказались сотрудники транспортной компании.

Волк уточнила, что ферма располагалась на территории железнодорожных станций Громово и Луговая в Приозерском районе. При обысках полицейские обнаружили контейнеры, заполненные оборудованием для добычи криптовалюты.

Следствие установило, что должностные лица регионального подразделения транспортной компании обеспечили майнерам доступ к двум тяговым подстанциям. Таким образом, они похитили свыше 80 миллионов киловатт электроэнергии, причинив ущерб, оцениваемый более чем в миллиард рублей.

У задержанных изъяли оборудование для майнинга, компьютеры, банковские карты, документы и более семи миллионов рублей наличными. Возбуждены уголовные дела по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), максимальное наказание по которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Двое подозреваемых заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Петербурге задержали организаторов еще одной подпольной майнинг-фермы, где было изъято более 2700 устройств. По версии следствия, предприниматели с 2018 года намеренно занижали показания счетчиков, вводя энергокомпанию в заблуждение относительно объемов потребления.

